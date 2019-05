Warum mussten ALLE gehen, Frau Rendi-Wagner?

Jetzt ist es Ihrer SPÖ gemeinsam mit FPÖ und der Liste JETZT gelungen, den Kanzler und sein Team abzuwählen. War es wirklich sinnvoll, das Land in so einer heiklen Phase, wo auf europäischer Ebene so viele wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, in so eine Situation zu bringen?

Diese Frage würde ich gerne Sebastian Kurz stellen. Er hat aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler die Hauptverantwortung für diese Regierungskrise, weil er 2017 die Koalition mit dieser FPÖ eingegangen ist, trotz aller Warnungen. Und: Trotz Kenntnis des Ibiza-Videos wissen wir, dass er bereit gewesen wäre, die Koalition mit der FPÖ weiterzuführen, wenn er das Innenministerium für die ÖVP bekommen hätte. Er konnte sich in der FPÖ damit nicht durchsetzen und das war dann schließlich der Grund für das Auseinanderbrechen der Koalition.