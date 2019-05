ÖVP feiert in der Steiermark einen Erdrutschsieg

Siegeslauf quer durch das Land

In drei Bezirken überholte die ÖVP die SPÖ im Vergleich zur Wahl 2014 und setzte sich an die Spitze: in Liezen, in Murtal und in Voitsberg. In Graz-Umgebung wurde die FPÖ, die vor fünf Jahren an der Spitze lag, um fast 15 Prozentpunkte abgehängt. In Leibnitz und Weiz durchbrach die Volkspartei die 40-Prozent-Hürde. In drei weiteren Bezirken kratzt die ÖVP bereits an der absoluten Mehrheit: in Murau (47,8 Prozent), in Hartberg-Fürstenfeld (48,9 Prozent) sowie in der Südoststeiermark (49,6 Prozent).