Wolfsberger AC holt Platz 3 und EL-Fixticket!

Nach der Pause war etwas mehr Hektik in der Partie, die Grazer setzten vor allem auf eine gesicherte Defensive, die Wolfsberger liefen vehement an. Da es auf der anderen Seite Juan Dominguez (57.) verabsäumte, den Sack zuzumachen, blieb es spannend. Beim WAC war vor allem Koita herausragend, bei seinem Weitschuss (63.) fehlte nicht viel, zudem konnte ihn Mensah gerade noch am Abschluss hindern (77.). Eine Minute später traf Liendl nach Ritzmaier-Hereingabe, Spendlhofer war als Letzter am Ball dran, konnte aber nicht mehr klären. In der Nachspielzeit belohnte sich auch noch Koita für eine bärenstarke Leistung, er bezwang Siebenhandl mit einem Heber. Der WAC verabschiedete sich damit siegreich in die Sommerpause. Für Sturm geht es nach der dritten Niederlage en suite hingegen noch in die „Verlängerung“.