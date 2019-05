Virales Video über Flughafen Wien ist ein Fake!

Nicht allem, was im Internet kursiert, sollte man Glauben schenken - das beweist jetzt erneut ein aktueller Fall. Am Freitag verbreitete sich rasend schnell ein Video, in dem ein Mann behauptet, dass am Flughafen Wien keine Grenzkontrollen mehr durchgeführt werden würden. Flüchtlinge könnten also einfach so einreisen. Doch die Polizei beruhigt: Nichts davon ist wahr, das Video ist ein Fake.