„Es gibt nichts, wovor ich noch Angst habe“

Dem schriftlichen Interview gehen am Freitagmittag einige SMS und ein kurzes Telefonat voraus. „Bitte haben Sie Verständnis, dass ich nicht persönlich zur Verfügung stehen kann“, schreibt Strache, der nach den dramatischen Ereignissen nun in die Offensive gehen will. Gegen drei vermutliche „Mittäter“ hat er Anzeige erstattet, und auch familiär bekommt er Rückenwind. Ehefrau Philippa erklärt in einem YouTube-Video, dass sie zu ihrem Mann stehe, und räumt Behauptungen aus der Welt, sie sei aus der gemeinsamen Villa in Klosterneuburg ausgezogen.