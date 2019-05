So wollen Kinder Gewalt an Schulen verhindern

Gewalt an unseren Schulen ist ein allgegenwärtiges Thema. Und genau dazu sollten sich die steirischen Schüler im Rahmen eines Wettbewerbs der Polizei Gedanken machen. Die besten Projekte wurden am Donnerstag bei der Landespolizeidirektion Steiermark in Graz prämiert. Und die Burschen und Mädchen glänzten mit Ideen, wie man das eigene Umfeld besser gestalten kann.