Samsung greift Huawei mit neuer Zoom-Kamera an

Smartphones mit neuer Kamera wohl erst 2020

Offen ist derweil noch, ab wann man die neue Zoomkamera in Samsung-Smartphones verbauen wird. Während Huawei bereits seit einigen Wochen seine P30-Serie verkauft, dürfte die neue Samsung-Kamera erst in einem der nächsten Geräte der Südkoreaner zu finden sein. Dass schon das für Herbst erwartete Samsung Galaxy Note 10 die neue Kamera haben wird, hält man beim IT-Portal „Golem“ für unwahrscheinlich. Smartphone-Kameras würden in der Regel Jahre im Voraus geplant, weshalb man die Neuheit erst in der übernächsten Generation erwarte.