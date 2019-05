Nach dem Auftauchen des unsäglichen Skandal-Videos aus Ibiza hat sich die politische Landschaft in Österreich binnen weniger Tage radikal verändert. FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der freiheitliche Klubobmann Johann Gudenus sind zurückgetreten, die türkis-blaue Koalition auf Bundesebene ist zerbröselt und es gibt im Herbst Neuwahlen. Wie geht es mit dem Land in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Droht eine Staatskrise? Darüber hat am Mittwoch eine hochkarätige Runde mit Vertretern aller Parlamentsparteien im „Krone“-Studio diskutiert. Für den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Robert Lugar sei klar, wer die Hauptschuld an der Situation trage: „Kanzler Sebastian Kurz hat die FPÖ ohne Not aus der Regierung geworfen, um jetzt seine Allmachtsfantasien umzusetzen. Strache und Gudenus haben sich geopfert, um diese Regierung zu erhalten und um Österreich keinen Schaden zuzufügen.“ Alle Highlights der Sendung sehen Sie oben im Video. Die komplette Sendung finden Sie hier!