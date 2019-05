Tausende demonstrieren für „ein Europa für alle“

Demos auch in anderen europäischen Städten

An den Demonstrationen beteiligten sich eine ganze Reihe an europäischen Städten. In Köln demonstrierten 45.000 Menschen, in Berlin 20.000. In München gingen ebenfalls etwa 20.000 Menschen auf die Straße, in Frankfurt waren es rund 16.000, in Hamburg etwa 15.000, wie das Bündnis mitteilte. In Stuttgart wurden demnach gut 12.000 Demonstranten gezählt und in Leipzig 10.000.