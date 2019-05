Hütter zittert sich trotz 1:5-Pleite nach Europa

Was war das für ein Herzschlagfinale, am Samstag, in der letzten Bundesliga-Runde! Von einem Platz in der Champions League bis hin zu einer Saison ohne Europa, war für Trainer Adi Hütter und ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger alles möglich. Ja, und es drohte sogar lange Zeit der Super-GAU! Denn bis zur 66. Minute lag die Eintracht, die in der Europa League zuletzt so großartig agierte, wegen der Pleite gegen die Bayern und der 2:0-Führung von Hoffenheim in Mainz sogar nur auf Platz acht.