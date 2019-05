Frontal-Crash auf Bundesstraße fordert Todesopfer

Bild des Grauens am Unfallort

Den Helfern bot sich ein Bild des Grauens: zerfetzte Metallhaufen, die kurz zuvor noch Autos waren, Schmerzensschreie der Eingeklemmten, überall Blut. Aufgrund der Situation wurde Christophorus 3 aus Wiener Neustadt nachgefordert. Trotzdem gab es für einen Insassen keine Rettung mehr. Zwei Schwerverletzte wurden in das Krankenhaus in Eisenstadt beziehungsweise ins SMZ-Ost nach Wien geflogen, zwei leichter verletzte Patienten mit Rettungswagen abtransportiert. Noch am Freitagnachmittag begannen Experten der Polizei mit der genauen Rekonstruktion des Unfallherganges.