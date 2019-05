„Neue“ Mathe-Matura fällt heuer nicht durch

Aufatmen bei Schülern, Lehrern und Eltern! Bei der „neuen“ Mathe-Matura hat nur noch jeder neunte AHS-Schüler einen „Fleck“ - im Vorjahr kassierte noch jeder fünfte Maturant ein „Nicht genügend“. Auch bei den BMHS-Absolventen haben sich die Ergebnisse der Rechnungs-Reifeprüfung verbessert. Die wenigsten Fünfer an den AHS gab es heuer in Oberösterreich, die meisten in Wien und Salzburg. An den BHS schnitt die Steiermark am besten ab, das Burgenland und Kärnten am schlechtesten.