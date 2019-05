„Auch trösten und Alarm schlagen ist Erste Hilfe“

Polizist Christoph Wiesinger (39) aus Pasching ist seit 2015 in seiner Freizeit für das Rote Kreuz mit der Handpuppe „Roko“ in Kindergärten unterwegs. Auf spielerische Weise bringt er den Kleinen damit die Grundlagen in Erster Hilfe nahe. Mit Hilfe der Puppe gelingt es dem zweifachen Vater den Kindern die Angst davor zu nehmen, im Ernstfall selbst zum Handy zu greifen und die Notrufnummer zu betätigen.