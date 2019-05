LASK-Goalgetter folgt Coach Glasner nach Wolfsburg

„Ich habe mich für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg entschieden, weil die Art, wie die Mannschaft Fußball spielt, gut zu mir passt. Der Verein ist top organisiert und hat eine hervorragende Infrastruktur. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, in der kommenden Saison in der Bundesliga zu spielen. Sie ist für mich eine der besten Ligen der Welt“, so der Offensiv-Akteur, der im Sommer 2015 vom brasilianischen Klub Sao Jose dos Campos FC nach Österreich gekommen war.