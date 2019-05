Sturm will eigene Arena: Stadion spaltet Graz

Der Hintergrund: Sturm will das Stadion in Liebenau, die Merkur-Arena, für sich allein nutzen. Problem: Das Stadion gehört der Stadt. Und mit dem GAK, der ausgerechnet am Wochenende seine Rückkehr auf Bundesliga-Ebene feiern könnte, bespielt das Stadion (neben der eigentlichen Heimat der roten Grazer Fußball-Fraktion in Graz-Weinzödl) auch ein zweiter Verein. Wie geht’s in der strittigen Causa weiter, was ist in den letzten Tagen passiert? Die „Krone“ hat bei allen Parteien nachgefragt.