Uhu-Küken grausam getötet

Entsetzen herrscht unter Tierfreunden in Niederösterreich. Bei Frauendorf an der Schmida stieß ein Vogelbeobachter auf einen schrecklichen Fund. Bereits seit längerer Zeit hatte der Mann dort ein Uhu-Nest im Fokus gehabt. Erst vor knapp fünf Wochen waren drei Junge geschlüpft, deren Aufwachsen er dokumentieren wollte. Doch jetzt entdeckte der Hobbyforscher eine neuerliche Tiertragödie: Tot, mit blutverklebten Federn und Schnäbeln, waren die kleinen Uhus in der Nähe ihres Nestes im Erdreich verscharrt worden.