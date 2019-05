Handgepäck: Egoismus kostete 41 Menschenleben

Expertin: „Gehirn kann mit so einer Extremsituation nicht rational umgehen“

Wie man im Notfall als Passagier richtig handelt, ist in eigenen Trainings zu erlernen. „Eine Investition in die Sicherheit, die Leben retten kann“, weiß Luftfahrtexpertin Barbara Pencik von Aircraft Safety Network. Die Flugunfallermittlerin und Psychotherapeutin meint gegenüber der „Krone“, dass die Bilder von Passagieren, die ihr Handgepäck retten wollen, wissenschaftlich erklärbar seien: „Es ist der Extremsituation geschuldet, mit der unser Gehirn in dem Moment nicht rational umgehen kann.“