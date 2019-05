Queen Leer: Mit Stil aus der Zeit gefallen

Du hast das in deiner märchenhaften Erzählung deiner Schottlandzeit so gehabt, aber auch für dich ist das wahrscheinlich kein alltäglicher Luxus?

Samitsch: Ich finde es auch jetzt im Arbeitsalltag sehr schade, wie selten man dazu kommt, einfach mal inne zu halten und zu überlegen, warum man was überhaupt macht. Diesen Luxus hat man fast nie und wenn man ihn hat, muss man ihn bestmöglich nutzen.

Slamanig: Das Hirn rattert ständig und man ist mit Reizen überflutet. Man schaut ständig aufs Handy und präsentiert sich auf einem Selfie in einer Stimmung, die im Moment gar nicht echt ist. Das zerreißt einen schon auf gewisse Art und Weise.

Samitsch: Ich habe mittlerweile gelernt, das Handy auch mal einen halben Tag abzuschalten, wenn ich mich voll auf ein Buch konzentrieren will. Nur ein Piepser bringt dich so raus und nimmt dir Erfahrung und Grundstimmung, dich von einem Buch mitreißen zu lassen. Die permanente Erreichbarkeit ist für Sparten wie die Kunst schon problematisch. Ein Mozart, Schiller oder Goethe waren genial, aber sie hatten nicht den Druck, sich selbst vermarkten zu müssen. Sie haben sich hingesetzt und in Ruhe ihr Latein und Griechisch einverleibt. Heute muss man überall Experte sein, um als Band wahrgenommen zu werden.

Slamanig: Der tägliche Klick- und Like-Bait gehört dazu und die Spotify-Statistik ist schon sehr praktisch und interessant. (lacht) Du musst ständig Content anbieten und Facebook ist schon altmodisch. Davids Schüler haben ja gar keinen Account mehr. Es ist traurig, aber ich versuche mich der extrem kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Leute heute anzupassen. Sie schauen sich eine halbe Sekunde ein Bild an und entscheiden, ob sie es gut oder nicht gut finden.

Samitsch: Wir sehen uns als Albumband und haben oft überlegt, wie ein einzelner Song auf die Leute überhaupt wirkt, wenn er aus dem Kontext gerissen ist. Die Leute wissen oft gar nicht, was der Song ist und von wem. Er ist Teil einer Playlist, die sowieso permanent läuft. Die Zuordnung von früher einmal ist einfach nicht mehr vorhanden. Es ist die Frage, wie zeitgemäß der Anspruch eines Albums noch ist. Natürlich wollen wir das selbst so machen, aber können das auch andere noch genießen? Das ist halt die Frage.

Slamanig: Mir ist ehrlich gesagt auch egal, was der Markt sagt. Wir müssen nicht von der Band leben und das macht uns ziemlich frei. Jede Probe macht jedem von uns extreme Freude und Queen Leer ist unser Ventil für Herzblut. Wenn es gerade zufällig in die Zeit passt, dann haben wir Glück.