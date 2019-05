Meghan: Polizei und Krankenhaus statt Hausgeburt

Herzogin Meghan musste ihren Traum von einer idyllischen Hausgeburt in der Nacht auf Montag offenbar aufgeben. Wie britische Medien berichten, brachte die 37-Jährige ihr erstes Kind in den frühen Morgenstunden des 6. Mai in einer Klinik zur Welt. Die ehemalige Schauspielerin sei bereits überfällig gewesen und vor der Geburt von einem Schottland-Yard-Team mit Polizei-Eskorte in ein Londoner Krankenhaus gebracht worden. Prinz Harry sei dabei nie von ihrer Seite gewichen.