Sechs Tatorte des „alten Schweden“ lagen in Linz

In Wien arbeitete er beim Magistrat und beging zwei Überfälle. Um nicht erkannt zu werden, verlegte er die Tatorte nach Linz, wo er am 14. Dezember 2010 eine Bank beim Dom überfiel. 2015 kam er zurück und knackte am 11.Juni die Spängler Bank. Weil er am 19. Jänner 2017 beim Versuch, die Schöller Bank auszurauben scheiterte, suchte er am 8. Februar die RLB-Filiale am Kefergut heim. Am 8. Juli 2017 überfiel S. die Apotheke im Spital der Brüder/Schwestern, weil in der VKB Rudigierstraße zuviel los war. Diese beraubte er am 17. August. Dann war die Serie aus.