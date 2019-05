Ist dieser Beluga-Wal ein russischer Spion?

Kamera an Wal befestigt

Audun Rikardsen von der Arktischen Universität in Tromso sagte gegenüber der norwegischen Zeitung „Verdens Gang“, seine russischen Kollegen glaubten, der Wal sei vom russischen Militär gefangen gehalten worden. An der Innenseite der Riemen befand sich der Aufdruck: „Equipment of St. Petersburg“ (Ausrüstung St.Petersburgs). Möglicherweise habe jemand versucht, den Wal zu dressieren, meint der Norweger Rikardsen.