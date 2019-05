Präsenz zeigt Wirkung: Weniger Bettler in Wien

„Das ist wichtig, denn unsere Aktionen richten sich nicht gegen die Ärmsten der Armen, sondern gegen organisierte Bettelbanden“, meint Hillerer. So hilfsbedürftig Straßenbettler oft aussehen, werden sie doch häufig von Mafia-Banden aus dem Osten missbraucht und ausgenutzt. Die Wiener Linien raten etwa: Wer wirklich helfen will, soll besser an anerkannte Hilfsorganisationen spenden.