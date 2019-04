Blockabfertigung führt zu kilometerlangen Staus

Die Blockabfertigung von Lastwagen hat am Freitag in der Früh auf der Inntalautobahn in Bayern in Richtung Süden kilometerlange Staus verursacht. Die Tiroler Behörden lassen - wie berichtet - am Grenzübergang Kufstein nur eine begrenzte Anzahl Lastwagen in Richtung Süden passieren. Während Tirols LH Günther Platter die Maßnahme verteidigte, gab es von Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger herbe Kritik.