Leclerc-Ansage: Ferrari erwartet explosives Duell

Als wären Highspeed-Rad-an-Rad-Duelle auf der zwei Kilometer langen Start-Ziel-Geraden (die Boliden erreichen an die 360 km/h) nicht schon genug. Aber natürlich hat es auch der Abschnitt in der Altstadt von Baku mit der Burg Dschebachan aus dem 14. Jahrhundert den Piloten angetan. „Der Anstieg vorbei an den Stadtmauern ist nur sieben Meter breit, das fühlt sich in einem Formel-1-Auto sehr eng an - als würde man eine Nadel einfädeln. Es gibt nicht genug Platz für zwei Autos“, erklärte Sebastian Vettel.