Guy Chambers: „Moderne Pop-Songs sind langweilig“

Was ist aus deiner Sicht heraus am Wichtigsten, um einen guten - nicht zwingend erfolgreichen - Song zu schreiben?

Man muss sich immer an ihn erinnern und er muss dich süchtig machen. Einen guten Song willst du mindestens zweimal hören. So ein Lied lebt in dir, er wird ein Teil deiner DNA. Du wachst auf und hast ihn sofort im Kopf. Rufus Wainwrights Single „Sword Of Damocles“ hat mich total in ihren Bann gezogen. Ich war gerade in Brasilien und etwas einsam. Ich hatte viel Heimweh, aber der Song hat meine Stimmung komplett verändert. Ein guter Song hat ein wirklich gutes Konzept. Die Melodien, die Rhythmen und die Harmonien müssen stimmen. Ich mag es, wenn die harmonischen Parts nicht total vorhersehbar sind und deshalb finde ich viele moderne Popsongs auch so langweilig. Sie folgen immer denselben vier Akkorden und nichts Besonderes passiert. Ich bin da altmodisch und stehe auf Überraschungen in der Musik.