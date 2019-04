„EU zerbricht sich zu sehr Kopf über Datenschutz“

Alibaba verdient Geld als Handelsplattform

Alibaba ist eine Handelsplattform und verkauft selber keine Waren, was ein großer Unterschied zum US-Konkurrenten Amazon ist. Der Börsenwert liegt aktuell bei 420 Milliarden Dollar (rund 375 Milliarden Euro). 2016 schlug Alibaba 500 Milliarden Dollar um, für 2020 strebt Ma schon das Doppelte, also eine Billion Dollar, an. Und 10 Millionen Firmen sollen ihre Produkte auf seiner Plattform anbieten, die inzwischen außerhalb Chinas in Belgien, Ruanda und Malaysia Zentralen hat. Gerade auf Afrika setzt Ma, der sich sukzessive aus seinem Unternehmen zurückzieht, große Hoffnungen. Die Anbindung ans Internet sei dort heute viel besser als in China im Jahr 1999, als der ehemalige Englischlehrer sein Unternehmen gründete.