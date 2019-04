Bub (9) bei Unfall mit Quad schwer verletzt

Nach dem Starten setzte sich das Quad in Bewegung, beschleunigte rasch und prallte gegen die Außenmauer des Vereinshauses. Der Neunjährige wurde bei dem Unglück in Stegersbach (Bezirk Güssing) vom Rücksitz über den Lenker und gegen das Gebäude geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen im Bereich am Kopf und an der Schulter zu und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Oberwart gebracht.