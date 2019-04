So schreibt Welt-Presse über den „Ratten“-Skandal

Das augenscheinlich ausländerfeindliche Gedicht im Parteiblatt der FPÖ Braunau in Oberösterreich sorgt auch in den internationalen Medien für heftigen Widerhall. So titelte etwa der britische Sender BBC auf seiner Website: „Aufschrei durch ,tief rassistisches‘ Gedicht in Österreich ausgelöst“. Für den deutschen „Focus“ bringt das Schmähgedicht Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „massiv in die Bredouille“.