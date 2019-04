Kiefer Sutherland frönt seiner Liebe Country

Leben am Limit

Der 52-Jährige, der vor drei Jahren sein Debütalbum „Down In A Hole“ veröffentlichte und lange Zeit auch ein eigenes Label führte, erklärt seine relativ späte Musikkarriere so: „Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich etwas zu erzählen habe. Über das Leben. Über Höhen und Tiefen. Verluste.“ Auf und Ab durchlebte Sutherland in seinem Leben tatsächlich. Seine damalige Verlobte Julia Roberts ließ ihn 1991 sozusagen vor dem Traualtar stehen und brannte mit seinem Kumpel durch. Mehrmals saß er wegen Trunkenheit am Steuer im Knast. „Wenn du über das Leben singen willst, musst du gelebt haben“, sagt der Filmstar im dpa-Gespräch.