Einsatz-Marathon zu Ostern

Das Osterfest begann für die Feuerwehr in Krems am Freitagabend mit einem Flurbrand in den Rehberger Weingärten. Am Karsamstag mussten Kameraden zum Friedhof in Mödling ausrücken. In Loosdorf entpuppte sich dann ein nächtlicher Waldbrand zum Glück als - illegales - Osterfeuer. Nicht so tags darauf in Neunkirchen, wo Flammen von einer Böschung bereits auf das angrenzende Unterholz übergegriffen hatten. Großeinsatz in Mödring im Bezirk Horn: Hier waren eine abgelegene Holzhütte und ein Auto abgebrannt. Während der Löscharbeiten explodierten mehrere Batterien, zudem standen 200 m2 Wald in Flammen. Landwirte aus der Umgebung halfen mit Gülle-Wagen bei der Löschwasserversorgung. Montagfrüh der nächste Alarm im Wald: Diesmal in Neustift-Innermanzing im Bezirk St. Pölten.