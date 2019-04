Fehlender Videobeweis „rettet“ Eintracht Frankfurt

In der Champions League war er zuletzt gleichsam im Dauereinsatz, der „Video Assistant Referee“, in der Europa League wird er (noch) nicht angewandt. In diesem Fall zum Glück für Eintracht Frankfurt. Die Truppe von Adi Hütter stiegt am Donnerstagabend ins Europa-League-Halbfinale auf - auch, weil das 1:0 zählte, obwohl eigentlich Abseits hätte gegeben werden müssen.