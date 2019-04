Zeuge: „Hatte Angst, dass er da herunterspringt“

Nur zufällig hielt sich Simon B. (Name geändert) in Wien auf. Doch was er bei einem Spaziergang am Ring beobachtete, wird ihm immer in Erinnerung bleiben. Ein psychisch kranker Einbrecher stand in luftiger Höhe auf einem Sims. Geistesgegenwärtig rief Simon die Polizei – und verhinderte wahrscheinlich Schlimmeres.