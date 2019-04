Suchtgift im Wert von 200.000 Euro im Kofferraum

Freundin: „Wusste nichts vom Suchtgifthandel“

Letztgenannter sowie dessen 36-jährige Lebensgefährtin konnten noch am selben Tag an der gemeinsamen Wohnadresse im Bezirk Kufstein festgenommen werden. Der Hauptbeschuldigte steht im Verdacht, zumindest seit 2017 diesen Suchtgifthandel zwischen den Niederlanden und Tirol bzw. auch Ungarn organisiert zu haben. Er zeigt sich nicht geständig. Seine Lebensgefährtin soll ihn bei der Abwicklung von Geldgeschäften unterstützt haben, vom illegalen Suchtgifthandel will sie aber nichts gewusst haben.