Hass der Religionen könnte auch bei uns eskalieren

„Rückkehrer werden nächste Generation aufbauen“

Vor allem durch Syrien- oder Irak-Rückkehrer, die für den Islamischen Staat gekämpft oder diesen unterstützt haben, könnte es zu einer weiteren Radikalisierung in der muslimischen Community in Österreich kommen. Albayati zeigt sich besorgt: „Ich will ja keine Ängste schüren. Diese Leute werden nicht gleich einen Terroranschlag verüben. Aber sie werden die nächste Generation aufbauen, und dann kommt der Schlag in der Zukunft.“ Der Autor gibt in diesem Zusammenhang der Bundesregierung recht, wenn sie die Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft für solche „Foreign Fighters“ in Erwägung zieht.