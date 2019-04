Teamchef Bader geht mit zehn Legionären in WM-Test

Mit zehn Legionären, darunter drei Teenager, hat Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft am Montag das dritte Trainingscamp im Frühjahr bezogen. In Linz bereitet Teamchef Roger Bader seine Auswahl auf die ersten Testspiele vor. Im Rahmen der Euro Hockey Challenge geht es am Mittwoch in Znojmo (19.00 Uhr) und am Samstag (16.15 Uhr/beide live ORF Sport +) in Linz gegen Tschechien.