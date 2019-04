Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht zum Sonntag ein 24-jähriger Autolenker in Bad Hofgastein. Er hatte Alkohol konsumiert und wusste nicht, ob er nicht schon zu viel Promille intus hatte. Der Mann gab später an, er habe Angst um seinen Führerschein gehabt.