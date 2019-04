Jetzt Maßnahmen für mehr Sicherheit am Schulweg

„Sicherheit von Kindern hat sehr hohen Stellenwert“

„Die Stadt tut, was sie kann: mehr Ampeln, mehr Zebrastreifen, breitere Gehsteige, Bodenschwellen, Tempo 30“, sagt Vassilakou. Aber gegen Tempobolzer braucht es auch die Polizei. Präsident Gerhard Pürstl hilft gerne: „Die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert.“ Schärfere Kontrollen fordern Leser u.a. am Broßmannplatz im 21. Bezirk oder in der Spitalgasse im 9. Bezirk.