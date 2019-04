KAC mit „Sweep“ ins Finale, Caps vergeigen Führung

Der Spielverlauf ging auch im Schlussdrittel so weiter: Großlercher stellte in der 47. Minute mit seinem zweiten Treffer zum dritten Mal die Führung der Wiener her, Alexander Rauchenwald (51.) gelang zum dritten Mal der Ausgleich. Nach dem 3:3 steuerte man auf die dritte Verlängerung in dieser Serie en suite zu, doch diesmal kam es anders: Dank Toren von Raphael Herburger (58.) und John Hughes (60./empty net) gelang den Salzburgern der Ausgleich zum 2:2 in der Serie, die nun am Sonntag (17.00 Uhr) in Wien weitergeht und frühestens am Dienstag entschieden werden kann.