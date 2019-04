Mitglieder einer Einbrecherbande vor Gericht

Im Vorjahr wurden die beiden nun in Linz angeklagten Männer in Köln bereits wegen ähnlicher Delikte verurteilt, sie wurden von Deutschland an die österreichische Justiz ausgeliefert. Die Anklage legt dem 29-Jährigen und dem 42-Jährigen schweren gewerbsmäßigen Diebstahl durch Einbruch im Rahmen einer kriminellen Vereinigung und Urkundenunterdrückung zur Last. Die Beschuldigten äußerten sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Sie werden allerdings durch Handyauswertungen, genetische Spuren und Observationsergebnisse belastet. Ihnen drohen ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.