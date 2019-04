Frau wollte Malware in Trump-Domizil einschleusen

Einem Bericht der „Washington Post“ zufolge hatte die Frau namens Yujing Zhang am vergangenen Samstag gegenüber Mitarbeitern des Secret Service zunächst angegeben, sie wolle zum Schwimmbad auf dem Gelände des Privatklubs. Da die Sicherheitskräfte sie für eine Verwandte eines der Klubmitglieder hielten, sei sie zur Rezeption durchgelassen worden. Laut „Miami Herald“ fand sich ihr Name jedoch auf keiner der Gästelisten, was einen weiteren Secret-Service-Agenten dazu veranlasste, die Frau zu befragen.