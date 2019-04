Am Freitag bekämpft Petzner die „russische Mafia“

Der „Dancing Stars“-Clinch zwischen Karina Sarkissova und Stefan Petzner geht am Freitag in eine neue Runde: Wie Promi-Tänzer Petzner krone.at verriet, wird er in der vierten Show seiner Kontrahentin auf dem Parkett ordentlich einheizen - und als James Bond zu den Klängen von „Golden Eye“ die russische Mafia bekämpfen. Für Zündstoff ist also erneut gesorgt.