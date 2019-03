Dachrinnen-Bande flog nach Unfall auf

Donnerstagfrüh wurde die Polizei in Waltersdorf an der March wegen eines Verkehrsunfalls alarmiert. Vom Lenker des Pkw, der gegen eine Laterne gekracht war, keine Spur. Der Beifahrer war verwirrt, der Crash hatte ihn offenbar aus dem Schlaf gerissen. Im Laderaum des Wracks: mehrere Kupferdachrinnen und Weinflaschen von Winzern aus Ebersdorf an der Zaya. Die Beamten wurden misstrauisch. Und siehe da: In der Kellergasse dieses Ortes war in der Nacht zuvor mehrmals eingebrochen worden. Beute: mehrere Kupferdachrinnen und Weinflaschen.