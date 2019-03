Stöger: „Das ist doch kein Grund aufzugeben“

Bleiben Deutschland und England die primären Ziele?

Mit den Werten, die ich vermitteln will, braucht man die Sprache dazu. Deutsch funktioniert, auch wenn sie nicht alles verstanden haben, was ich in Deutschland von mir gab (lacht). Englisch brauchst angesichts der Legionäre auch, das würde in England auch gehen. Daher sind der deutschsprachige Raum und dort, wo man Englisch verwendet, am interessantesten für mich.