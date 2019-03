Verletzt! Ronaldo zittert um Champions League

Europameister Portugal hat den Auftakt in die EM-Qualifikation mit zwei Punkten aus zwei Heimspielen verpatzt. Nach dem 1:1 gegen Serbien am Montag war zum einen der Ausfall von Cristiano Ronaldo Thema, aber auch ein nicht gegebener Elfer. Trainer Fernando Santos sagte mit Blick auf die Tabelle: „Wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen, um uns zu qualifizieren.“ Ronaldo-Klub Juventus zittert hingegen um den Einsatz ihres Superstars in der Champions League in zwei Wochen. Im Video oben sehen und hören Sie, was CR7 selbst zu seiner Verletzung sagt.