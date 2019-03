Zum Ski-Saisonfinale noch einmal Vollgas!

Ischgl landet mit Weltstars auf der Idalpe jährlich einen großen Coup und lockt mehr als 20.000 Fans an. „Voraussetzung ist, dass der Star noch nie in einem Skigebiet ein Konzert gegeben hat“, sagt dazu TVB-Geschäftsführer Andreas Steibl. Heuer zog man US-Größe Lenny Kravitz an Land, Termin des „Top of the Mountain“-Konzerts ist der 30. April. Bereits zwei Tage zuvor tritt Sängerin Sarah Connor beim Frühlingsschneefest Alp Trida auf (28. April).