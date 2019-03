WEGA-Einsatz in Wien nach Drohung mit Messer

WEGA-Einsatz in der Nacht auf Montag im Wiener Bezirk Brigittenau: Zwischen zwei Männern war es in einer Wohnung zum Streit gekommen, einer der Kontrahenten zückte daraufhin ein Messer und bedrohte sein Gegenüber. Das Opfer, ein 22-Jähriger, marschierte danach schnurstracks zur Polizei und meldete den Vorfall. Daraufhin rückte die Spezialeinheit an.