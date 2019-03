Massenmörder reiste durch Österreich

Terrormiliz IS droht mit Vergeltung für das Blutbad

Unterdessen drohte die Terrormiliz Islamischer Staat mit Vergeltung für das Blutbad in Neuseeland. Die „Anführer der Ungläubigen“ hätten über die Opfer des „Massakers“ nur Krokodilstränen vergossen, sagte IS-Sprecher Abu al-Hassan al-Muhadschir in einer am Montag verbreiten Botschaft, die über die üblichen Kanäle des IS in den sozialen Medien verbreitet wurde.