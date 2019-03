Triumph der Gemeinschaft! Special Award für U21!

„Von der U21 wird oft nur wenig Notiz genommen. Dass es die Burschen nun geschafft haben, dank ihrer Leistung den Special Award zu gewinnen, freut mich besonders. Sie haben sich’s absolut verdient.“ Und wie! Denn die U21-Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch fährt im Juni erstmals in der ÖFB-Geschichte zur EM. Will nach dem Play-off-Triumph gegen Griechenland auch bei der Endrunde in Italien für Furore sorgen. In der Gruppe geht’s gegen Deutschland, Dänemark und Serbien. Gegner, die Gregoritsch durchaus kennt.