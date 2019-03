Gleinalmtunnel wird kurz vor Weihnachten eröffnet

Mehr als eine Milliarde Euro in den nächsten Jahren

Ebenfalls am Asfinag-Plan stehen in diesem Jahr mehrere Sanierungen im bestehenden Straßennetz, etwa auf der A9 zwischen Übelbach und Gleinalm sowie zwischen Leibnitz und Vogau, auf der S36 zwischen Feistritz und Zeltweg Ost sowie zwischen St. Michael und Kraubath oder auf der S35 zwischen Röthelstein und Frohnleiten. Das Investitionsniveau soll laut Hufnagel in den nächsten Jahren hoch bleiben. Knapp mehr als eine Milliarde Euro sind bis 2024 vorgesehen.