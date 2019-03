1:0 - Frankfurt kickt Inter auch ohne Hütter raus

Letzter deutscher Klub

Damit ist Frankfurt 2019 weiter unbesiegt, dem Team gelang zum ersten Mal seit 1995 der Vorstoß in das Viertelfinale eines europäischen Bewerbs. Dort ist 2019 nach dem Aus von Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 in der Champions League nur noch die Eintracht als deutsches Team vertreten. Den Gegner erfahren die Hütter-Schützlinge am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon.